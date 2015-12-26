Filiz Akın: Özgür seks, romantizmi öldürdü, seks de aşk da ayağa düştü

Türk sinemasının önde gelen sanatçılarından Filiz Akın, aşktaki değişimin doğum kontrol haplarıyla başladığını ileri sürerken “Özgür seks, romantizmi kısmen öldürdü, yavaş yavaş seks de aşk da ayağı düştü” dedi. Akın, İnsanların ilişkilerine artık emek vermediğini söylerken “ İnsanlar, ’O gider, öteki gelir nasılsa!’ diyorlar, ne yazık ki emek vermediğin şeye, değer de vermiyorsun” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Filiz Akın’ın söyleşisinin ilgili kısmı şöyle:

Yanılmıyorsam ‘Aşka ne oldu?’ diye bir kitap yazma planınız var...

Evet, halen yazıyorum. Benim iddiam şu: Aşktaki değişim, doğum kontrol hapıyla başladı. Özgür seks, romantizmi kısmen öldürdü, yavaş yavaş seks de aşk da ayağı düştü. Kolay oldu her şey. Ben bir sosyolog değilim ama yıllar içinde, değişen kadın-erkek rollerini gözlemledim ve tespitlerimi bir kitapta topladım. Gizlilik, aşkın büyüsü, sihriydi. Şimdi her şey ortaya saçılmış durumda. İnsanlar ilişkilerine emek vermiyorlar, “O gider, öteki gelir nasılsa!” diyorlar. Ne yazık ki emek vermediğin şeye, değer de vermiyorsun.

Türk filmleri artık ‘masumiyet çağı’ gibi mi?

Valla öyle oldu. Bana diyorlar ki: “Sizlerin dönemi bir başkaydı!” Aslında insanlar kaybettikleri değerleri Yeşilçam’a ve bize yüklüyorlar. Evet, eski İstanbul yok, evet büyük aşklar yok, evet romantizm yok. Oysa eski Türk filmlerinde hepsi vardı değil mi? O yüzden de bizler ‘masumiyet’i temsil ediyoruz onlar için, yani kaybettikleri değerleri...

Siz nasıl oluyor da her dönem varsınız ve zamansızsınız...

Teşekkür ederim iltifatına. Tabii ki doğru değil. Sadece şunu söyleyebilirim: Hep kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Sürekli okuyorum. Yeni olan her şeyi öğrenmenin derdindeyim. Anlayacağın, tedavülden kalkmamak için uğraş veriyorum.

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