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Dünya

Filistinlilerin cenazelerine kısıtlama yasasına İsrail Parlamentosu'ndan ilk onay

İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor

25 Ocak 2018 11:50

Şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edildi. Tasarının yasalaşması için iki onay daha gerekiyor.

İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri  iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin  kısıtlamalar getiren yasa tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ilk  oylamada kabul gördü. 

İsrail Radyosunun haberine göre, Yahudi Evi Partisinden Bezalel  Smotrich ile Likud Partisinden Anat Berko tarafından sunulan tasarı Knesset'teki  ilk oylamada kabul edildi. Yasa tasarısı, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir  provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için  parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Şehit Naaşlarını Geri Alma  Ulusal Kampanyası'nın verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin  cenazeleri bulunuyor.

Hamas: İsrail'in ırkçı tavrını yansıtıyor

Hamas, İsrail hedeflerine yönelik operasyon  düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine  ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısıyla ilgili olarak "İsrail'in ırkçı  tavrını yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu. 

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür  kanunlar, İsrail'in ırkçı tavrını ve tüm uluslararası kanunları hiçe saydığını  gösteriyor." ifadesine yer verdi.

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