-FİLİSTİNLİLER, İSRAİL'İ BM'YE ŞİKAYET EDECEK RAMALLAH (A.A) - 29.12.2010 - Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat, BM Güvenlik Konseyinden, süren Yahudi yerleşimi inşaatı nedeniyle İsrail'i kınamasını isteyeceklerini söyledi. Erekat, İsrail Radyosuna yaptığı açıklamada, bu konuya ilişkin karar tasarısının yeni yıldan sonra Konseye sunulacağını belirtti. İsrail-Filistin barış görüşmeleri, İsrail'in Yahudi yerleşimleri inşaatının dondurulmasıyla ilgili olarak ilan ettiği moratoryumun süresinin eylül ayında sona ermesinin ardından kesilmişti. İsrail moratoryumun süresini uzatmayı reddetmişti. Filistin tarafı, İsrail inşaatları durduruncaya kadar görüşmelere başlamayacağını bildiriyor.