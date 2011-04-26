-FİLİSTİNLİLER DE GUANTANAMO'DA TUTULDU TEL AVİV (A.A) - 26.04.2011 - El Kaide ve diğer radikal İslamcı örgütlerle bağlantıları bulunduklarından şüphelenilen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan bazı Filistinlilerin de, ABD'nin Guantanamo üssünde tutulduğu belirtildi. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, ele geçirdiği Wikileaks belgelerine göre, Guantanamo'da tutulan Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere Ürdün'e gittikleri, bazılarının da iş bulmak amacıyla Suudi Arabistan'dan, Yemen, Pakistan ve Afganistan'a gittiklerini belirtti. Bu Filistinlilerin bir noktada, Afganistan'a gitmek veya kendilerine katılmak üzere iknaya çalışan El Kaide militanları ile temasa geçtikleri, gittikleri yerlerde askeri eğitim aldıkları kaydedildi. Belgelerde, bazı tutukluların, kendilerini sorgulayan Amerikalılara, İsrail'e iade edilip, güvenlik servislerine teslim edilmekten korktuklarını söyledikleri, ancak bunun yapılmayacağı konusunda güvence verilmesinden sonra bu kişilerin hem kendileri hem de bazı olaylarla ilgili detaylar verip işbirliğine gittikleri anlatılıyor. Guantanamo'da tutulan Filistinlilerden birinin, bir El Kaide üssünde askeri eğitim aldıktan sonra diğer Filistinlilerle birlikte Afganistan'da "Arap Evi" olarak bilinen bir yere gittiklerini anlattığı belirtildi. Bir başka Filistinli ise Gazze'deyken, çalıştığı yerden Hac'ca gitmek üzere para aldığını, bu parayla Mısır'a ve oradan Suudi Arabistan'a geçerek, buradan da Pakistan ve Afganistan'a gittiğini anlattı. Belgelerden birinde, bir Filistinlinin de Usama Bin Ladin ve adamları Afganistan'ın Tora Bora dağlık bölgesinde bulundukları sırada, onlara lojistik destek vermek amacıyla El Kaide'nin hesaplarının yönetimini üstlendiği iddia ediliyor. -''PAKİSTAN İSTİHBARATI TERÖRİSTLERE DESTEK VERİYOR'' WikiLeaks sitesi tarafından yayımlanan yeni belgelerde ise Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın (ISI) teröristlerle işbirliği yaptığı ve onlara destek verdiği ileri sürülüyor. Amerikalı askeri yetkililerce 2007 yılında hazırlanan rapora göre, ISI ''terörü destekleyen bir kurum'' olarak nitelendiriliyor ve raporda ISI'nın, El-Kaide, Taliban, Hamas ve Hizbullah gibi, Amerika için tehdit oluşturan 30'dan fazla örgütün adının geçtiği kara listede bulunduğu gösteriliyor. WikiLeaks'in yayımladığı yeni belgelerde, Pakistan istihbaratı gibi Yemen istihbaratı da teröre destek veren örgütler listesinde yer alıyor. Washington yönetimi, terörle mücadele çerçevesinde yıllardır Pakistan ve Yemen'e milyonlarca dolarlık yardım yapıyordu. Pakistan'ı geçen hafta ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Michael Mullen ülkenin kuzeybatısında aktif olan Taliban'ın Hakkanı grubuyla ISI'nın iş birliği yaptığına dair ellerinde somut bilgiler olduğunu söylemişti. ISI, WikiLeaks sitesinin yayımlanan son belgeyle ilgili bir açıklama yapmazken, Pakistan ve Afganistan topraklarında faaliyet gösteren militanlarla bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları sürekli reddediyor.