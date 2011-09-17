Filistinliler BM'den tam üyelik isteyecek

T24 - Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas gelecek hafta Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği için başvuracaklarını doğruladı.



Ramallah'ta televizyondan yayınlanan bir konuşma yapan Mahmud Abbas, 1967 yılındaki sınırlar esas alınarak ve Doğu Kudüs'ün başkent olması öngörülerek BM Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunacaklarını bildirdi.



Mahmud Abbas, "Meşru hakkımızı, Filistin devletinin tam üyeliğini elde etmek için Birleşmiş Milletler'e gideceğiz." dedi.



Abbas, İsrail ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için istekleri olduklarını belirtti.



İsrail şiddetle karşı çıktığı bu girişimin sonuçlarının ağır olacağını söylemişti.



ABD de, bir Filistin devletinin ancak doğrudan görüşmeler yoluyla kurulabileceğini savunuyor ve konunun Güvenlik Konseyi'ne gelmesi halinde veto yetkisini kullanacağını belirtiyor.



Daha önce gündemde olan olasılıklardan biri Filistinlilerin BM'deki "gözlemcilik" olan statülerini, "üye olmayan devlet"e dönüştürme isteğinde bulunmasıydı.



Filistin yönetiminin "üye devlet" statüsü isteyecek olması daha iddialı bir girişim ve Güvenlik Konseyi'nin onayını gerektiriyor.

ABD'nin baskısı



Washington, Müslüman ülkelerle ilişkilerini yıpratacağı kaygısıyla, böyle bir başvuruyu veto etmek zorunda kalmamak için, Filistinlileri bu girişimden vazgeçirmeye çalışıyordu.



ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice, BBC'ye verdiği mülakatta, devlet statüsü için tek taraflı bir başvurunun, gerçek müzakereler düzenlenmesi olasılığına gölge düşüreceği yorumunu yaptı.



Rice, ABD bir Filistin devleti kurulduğunu görmek istediğini, ancak bunun İsrail'le yapılacak müzakereler sonunda gerçekleşmesi gerektiğine inandığını yineledi.



Filistinliler ise ABD öncülüğündeki barış süreci çöktüğü için konuyu BM'ye taşımak istiyorlar.



İsrail-Filistin görüşmeleri, İsrail'in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimi inşaatlarını erteleyen kararı uzatmaması üzerine bir yıl önce çökmüştü.



