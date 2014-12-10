Filistinli yetkili İsrail askerlerinin müdahalesinde öldü

Fransız Haber Ajansı (AFP) olayda can veren yetkili Ziyad ebu Ayn'ın Filistin Özerk
Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a yakınlığıyla tanındığını duyurdu. İsrail
yerleşimlerinin gözetlenmesinden sorumlu olan Ziyad ebu Ayn, El Fetih'in Devrim
Konseyi üyesiydi.
Filistinli yetkililerin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Ziyad ebu Ayn, Ramallah'ın
kuzeyindeki Tarmusiye'de aktivistlerin zeytin ağacı dikme eylemine katıldı. Eylem,
İsrail'in güvenlik duvarını protesto etmeyi amaçlıyordu.
Eyleme İsrail askerlerinin müdahalesiyle arbede çıktı. Ziyad ebu Ayn'ın İsrail
askerlerince darp edildiği, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği
bildirildi.
Ramallah'taki hastanenin direktörü Ahmet Bitavi, Ziyad ebu Ayn'ın ölümüne göğsüne
aldığı darbenin neden olduğunu söyledi.
Ziyad ebu Ayn'ın ölümünü "hunharca saldırı" olarak niteleyen Filistin özerk yönetimi
lideri Mahmud Abbas, "olayla ilgili araştırmanın tamamlanmasının ardından gerekli
adımların atılacağını" söyledi.