Filistinli şair son yolculuğunda

ABD'den saat 10.00 sıralarında Amman'daki Marka havaalanına getirilen Derviş'in cenazesi, burada yapılan törenden sonra, Ürdün Kraliyetine ait iki helikopterle Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Mukata karargahına götürüldü.



Derviş'in cenazesinin Ürdün'den getirilişine Filistin Başbakanı Selam Feyyad, Abbas'ın danışmanı Yaser Abdrabbo, İsrail parlamentosunun (Knesset) Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi ile diğer bazı başkanlık görevlileri eşlik etti. Cenaze, Filistinli askerlerin tören kıtası eşliğinde helikopterden indirildi.



Derviş için Mukata karargahında, yakınları ile Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasetçiler, Fransa'nın eski Başbakanı Dominique de Villepin ile Ürdün Kültür Bakanı Nancy Bakair ile yabancı misyon temsilcileri, Hristiyan ve Müslüman dini liderlerin katıldığı bir resmi tören yapıldı.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, cenaze töreninde Derviş'i Filistin'in "parlayan ışığı" olarak niteledi ve Derviş'in kaybından dolayı acılarının büyük olduğunu, herkesin "sabır sınavından" geçtiğini söyledi. Abbas, Derviş'in Filistin halkının direnişinin lideri olduğunu, daima özgürlük ve halkı için eşitlik aradığını belirterek, şiirlerinin ve fikirlerinin Filistin'in geleceğine ışık tutacağını ifade etti.



Derviş'in naaşı daha sonra bir askeri araca konularak, Ramallah şehir meydanından geçirilerek, Kültür Sarayı yakınında hazırlanan ebedi istirahatgahına defnedildi.



Derviş'in cenaze törenine İsrail'den gelerek katılmak isteyen Filistinlilere İsrail de kolaylık sağladı ve Ramallah'ın girişindeki Betunya kontrol noktasını, otobüslerle gelenlere açtı.