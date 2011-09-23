-Filistinli mültecilerden Beyrut'ta destek gösterisi BEYRUT (A.A) - 23.09.2011 - Beyrut'ta binlerce Filistinli mülteci, Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuna destek gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan yerel bir Filistinli yetkili Menhem Avad, "Filistin yönetimini desteklemek için buradayız" dedi. Avad, "mültecilerin, kendi topraklarına dönme hakları konusunda en bilinçli insanlar olduğunu" söyledi. Göstericilerin, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat'ın fotoğraflarını taşıdıkları belirtildi. Beyrut'taki gösterinin mülteci kamplarından birinin yakınlarındaki bir stadda düzenlendiği kaydedildi. Lübnan'daki 12 kampta yaklaşık 300 bin Filistinli mülteci yaşıyor.