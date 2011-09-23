T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistinli mültecilerden Beyrut'ta destek gösterisi BEYRUT (A.A)

23 Eylül 2011 23:55

-Filistinli mültecilerden Beyrut'ta destek gösterisi BEYRUT (A.A) - 23.09.2011 - Beyrut'ta binlerce Filistinli mülteci, Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuna destek gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan yerel bir Filistinli yetkili Menhem Avad, "Filistin yönetimini desteklemek için buradayız" dedi. Avad, "mültecilerin, kendi topraklarına dönme hakları konusunda en bilinçli insanlar olduğunu" söyledi. Göstericilerin, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat'ın fotoğraflarını taşıdıkları belirtildi. Beyrut'taki gösterinin mülteci kamplarından birinin yakınlarındaki bir stadda düzenlendiği kaydedildi. Lübnan'daki 12 kampta yaklaşık 300 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24