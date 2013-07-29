Filistinli lider Mısır'ın yeni hükümetini tebrik için Kahire'de

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Mısır'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından, Filistin'in lideri Mahmut Abbas, Mısır'da kurulan geçici hükümeti tebrik etmek için Kahireye geldi.

Pazartesi gerçekleşen ziyarette, Mısırlı yetkililerin Abbas'ın muhalifi Filistinli Hamas grubu'nun 2011'de Hüsnü Mubarek döneminde hapse atılan Mursi ve birkaç başka Müslüman Kardeşler üyesinin kaçırılmasında oynadığı rolün tartışıldığı öne sürüldü.



Mısırlı savcılar Mursi'nin Hamas ile beraber komplo kurarak, kaçış esnasında diğer 14 hükümlünün ölümünden sorumlu olduğuna dair iddianame hazırladıklarını söyledi.



Mısır'ın yeni yetkililerinin, Hamas'ın kontrolünde bulunan Gazze Şeridi'nde sıkı sınır prolitikaları uygulamaya başladıklar, kaçakçılık yapılan yolları bloke ettikleri söylendi. 3 Temmuz'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinden beri birçok yolun kapatıldığı bildirildi.



Washington Post