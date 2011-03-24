-FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN İSRAİL'E 8 ROKET TEL AVİV (A.A) - 24.03.2011 - Gazze Şeridi ile İsrail sınırındaki tansiyon giderek artıyor. Dün gece İsrail'in bölgenin kuzey ve güneyindeki bazı hedefleri bombalamasının ardından, Gazze'deki silahlı gruplar da İsrail'in güneyine yönelik Grad ve Kassam roketi saldırılarını yoğunlaştırdı. Aşdod kenti başta olmak üzere güneydeki kasaba ve kibutzlara 8 Grad ve Kassam roketi atıldı. Gradlardan birinin Tel Aviv kentine yaklaşık 25 km uzaklıktaki Yavne'ye kadar ulaştığı belirtilirken, İsrail asker ve polislerinin, patlamanın yerini belirlemek üzere bölgeyi inceledikleri bildirildi. Saldırılarda herhangi bir kayıp olmamasına rağmen, sık sık çalan uyarı sirenleri, atılan roketler bölge sakinlerinde korku ve endişeye neden oldu. Dün de 40 km uzaklıktaki Ber Şeva'ya iki Grad saldırısı düzenlenmiş ve bir İsrailli yaralanmıştı. Atılan Grad ve Kassamların sorumluluğunu, Halk Direniş Komiteleri'nin askeri kanadı üstlenirken Aşdod'a da saldırıda bulundukları duyurdu. Halk Direniş Komiteleri'nin Nasır Selahaddin Tugayları'nın bir kanadı olan Ebu Ali Mustafa Tugayları, bu sabahtan itibaren 14 roket saldırısı düzenlediklerini ve çok sayıda da havan attıklarını belirtti. Gazze'de bir açıklama yayımlayan İslami Cihad ise "İsrail'in işlediği cürümlere karşı sessiz kalmayacaklarını ve gereken karşılığı vereceklerini" söyledi. İsrail'in tehditlerinin kendilerini korkutmadığını belirten İslami Cihad, bu tehditlerin direnişe devam etmelerine ve Filistin halkını korumalarına engel olmayacağını ifade etti. Batı Şeria'daki Filistin yönetimini de üyelerine karşı giriştiği tutuklamalar nedeniyle eleştiren açıklamada, El Fetih'ten bu konuda açıklama istendi. İslami Cihad, "Batı Şeria'daki liderlerimizin tutuklanması, bizim için kırmızı çizgidir" ifadesini kullanırken, açıklamada bu tutuklamaların, Filistin sokaklarından yükselen "bölünmeye son ve ulusal birlik" çağrılarıyla gelişen olumlu ortama da zarar verdiği kaydedildi. Dün Kudüs'te meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı patlamanın ardından, Filistin yönetimi güvenlik güçleri, Cenin'de iki İslami Cihad liderini tutuklamıştı.