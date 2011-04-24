-FİLİSTİNLİ GENÇLER 1 MAYIS'TA TAKSİM'DE ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - 2. Filistin Gençlik Kongresi için 33 ülkeden İstanbul'a gelecek Filistinli gençler, 1 Mayıs'ta Taksim'de yapılacak kutlamalara katılacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki Filistinli göçmen gençleri bir araya getiren Filistin Gençlik Ağı (Palestinian Youth Network, PYN) 2. Kongresi'ni 26-30 Nisanda İstanbul'da gerçekleştirecek. 33 ülkeden İstanbul'a gelecek Filistinli gençler, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için İstanbul'da kalacak. PYN, DİSK kortejiyle beraber 1 Mayıs'ta Taksim'de olacak. PYN, uluslararası kamuoyunu Filistin sorunu hakkında bilgilendirmeyi ve işgal nedeniyle yurtdışında yaşamak zorunda kalan Filistinli gençler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. PYN, gerek Arap gerekse Avrupa ülkelerinde yaşayan Filistinli gençlerin kurdukları çeşitli örgütlerin çatı örgütü durumunda. Genel Sekreterliğini Saif Abu Keshek'in yürüttüğü PYN'nin yönetim kurulunda İspanya, Fransa, ABD, Norveç, Suriye, Mısır, Ürdün ve Venezuela'da yaşayan temsilciler bulunuyor. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Filistinli gençleri, ülkelerindeki büyükelçiliklerle temasa geçerek ve çeşitli engellemeleri aşarak İstanbul'a davet ettiklerini söyledi. Farklı ülkelerden bir araya gelen Filistinli gençleri, verimli bir toplantı yapabilmeleri için İstanbul'da ağırlayacaklarını ifade eden Görgün, ''1 Mayıs günü her yıl olduğu gibi Filistin bayrakları da dalgalanacak, 'Filistin'e Özgürlük', 'Ortadoğu'da Barış' talepleri dile getirilecek. Mısır ve Tunus başta olmak üzere Ortadoğu'da genç işçilerin ve işsizlerin başlattığı ayaklanmalarla kıtanın tarihi değişti. Bu ülkelerden gelen gençlerle Ortadoğu ve Arap işçi sınıfının geleceğini tartışacağız'' dedi. Bu arada, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden sendika temsilcilerini bir araya getirecek olan ''Uluslararası Sendikalar Forumu'' da İstanbul'da toplanacak. Mısır, Tunus, Lübnan, Filistin, Irak, Ürdün ve Suriye gibi ülkelerden işçi temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Sendikalar Forumu, 1 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak. Arap ülkelerinden bir araya gelen sendikacılar, son dönemde bölgede yaşanan toplumsal olayları değerlendirecekleri ve geleceğe dönük planlamalar yapacakları bir toplantı düzenleyecek. Ortadoğulu sendikacıların İstanbul'da bulunduğu günlerde ayrıca geçtiğimiz hafta Gazze'de öldürülen İtalyan barış aktivisti Vittorio Arrigoni için bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. Bu yılki teması ''Arap Baharı'' olan ''Uluslararası İstanbul Şiir Festivali'' için Türkiye'ye gelecek olan Ortadoğulu şairler de 1 Mayıs kutlamalarına katılacak. Aralarında Mısırlı Şaban Yusuf, Tunuslu Halid Najjar ve Filistinli Musa Hawamdeh gibi isimlerin olduğu şairler, Arap halklarının 2011 yılına damgasını vuran özgürlük taleplerini şiirlerle selamlayacak.