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Dünya

Filistinli genç İsrail ateşiyle öldü GAZZE (A.A)

17 Ağustos 2011 02:25

-Filistinli genç İsrail ateşiyle öldü GAZZE (A.A) - 16.08.2011 - Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bu akşam 17 yaşında bir Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistin hastane kaynakları ve görgü tanıkları, Filistinli gencin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Magazi mülteci kampının doğusunda bulunan İsrail sınır noktasına yaklaştığı sırada öldürüldüğünü belirttiler. İsrail ordusundan bir yetkili de, askerlerin bu bölgede sınır noktasına yaklaşan bir şüpheli yönünde ateş açtıklarını doğrulayarak, şüphelinin vurulduğunu kaydetti.

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