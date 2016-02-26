Filistinli gazeteci açlık grevini bitiren anlaşmayı imzaladı

İsrail'in idari tutukluluk kararını protesto amacıyla 94 gündür açlık grevi yapan Filistinli gazeteci Muhammed el-Keyk, grevi sonlandıran ve idari tutukluluğu bitiren anlaşmayı imzaladı.

Radikal'in haberine göre, Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 94 gündür açlık grevi yapan tutuklu gazeteci Muhammed el-Keyk'in grevini sonlandıran anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada söz konusu anlaşmanın, idari tutukluluk süresinin uzatılmaması karşılığında Keyk'in grevini sonlandırmasını öngördüğü ifade edildi.

Hamas Hareketi Esirler Yüksek Kurulundan yapılan yazılı açıklamada da Keyk'in idari tutukluluğunun 21 Mayıs'ta sona ermesi ve sürenin uzatılmaması yönünde karar alındığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde Keyk'in grevini sonlandırdıktan sonra tedavisinin Filistinli bir ekip tarafından, İsrail'e ait Afule Hastanesi'nde yapılması konusunda da anlaşma sağlandığı, Keyk'in ayrıca, 21 Mayıs'a kadar olan ve idari tutukluluğundan kalan süreyi İsrail'in Nafha hapishanesinde geçireceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail askerlerince 21 Kasım'da Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Keyk, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. İsrail makamları, aralık ayında, Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Keyk'in "mesleği aracılığıyla şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla 6 ay tutuklu kalmasına karar vermişti.

İsrail'in "İdari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla İsrail istihbaratının bilgilerine dayanılarak Filistinliler 1 ile 6 ay arasında alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.