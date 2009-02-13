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Filistinli bir çocuğu evlat edinmek istiyor

Haziran ayında baba olmaya hazırlanan Kıraç, Filistinli bir kız çocuğunu evlat edinmek için Kızılay’a başvurdu.

13 Şubat 2009 02:00

Geçtiğimiz yıl Ayşe Şule Bilgiç’le nikâh masasına oturan ve haziran ayında baba olmaya hazırlanan Kıraç, Filistinli bir kız çocuğunu evlat edinmek için Kızılay’a başvurdu.

Haziran ayında dünyaya gelecek olan kızına Elif Iraz adını koyacağını söyleyen Kıraç, “Oradaki çocukların suçu yok. Hiçbir şeyden habersiz ve masumlar. Oradaki katliamı, acıyı gördükçe içim sızladı ve oradan bir çocuk evlat edinmeye karar verdim. Yakında bir kızım olacak. Eğer Filistin’den bir kız çocuğu da evlat edinirsem ikisini birlikte büyütmek istiyorum. Bu isteğimle ilgili Kızılay Başkanı Tekin Küçükali ve CHP Başkanı Deniz Baykal’a bir talep mektubu yazdım. Davos görüşmesi öncesinde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da mektup yolladım” dedi.

“Türkiye’den 1000 Aile Filistinli Çocukları Evlat Edinsin” kampanyası başlatmak istediğini söyleyen Kıraç sabırsızlıkla Başbakann’dan gelecek yanıtı bekliyor.

Kıraç’ın yanı sıra Türkan Şoray, Hakan Şükür, Ünal Kahraman ve Hami Mandıralı gibi isimlerin de Kızılay’a evlat edinmek için başvurdukları söyleniyor.

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