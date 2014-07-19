'Filistin'in yanındaysan Kürecik radar istasyonunu kapat'

Gazze'de küçük çocukların öldürüldüğünü ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a yönelik olarak, "Sen gerçekten Filistin sorununu çözmek istiyorsan Malatya Kürecik'teki istasyonu kapatacaksın. Kapatabilir mi, ben de biliyorum kapatamaz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çandarlı'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve İsrail'in Gazze operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı.



İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarından, can kayıplarının artmasından endişe duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dün ifade ettim BM Güvenlik Konseyi'nin toplanması ve ateşkes ilan edilmesi gerekiyor. Mahmut Abbas'ın davet edilmesi ve ondan bilgi alınması sorunun çözümü için yetmemektedir.

AKP Hükümeti ve özellikle Tayyip Erdoğan daha kararlı tavır takınmak ve Kürecik istasyonunun faaliyetini durdurmak zorundadır. Eğer bunu durdurmuyorsa söylediği sözlerin hiçbirinin geçerliliği yoktur. Sen Filistin'in yanındaysan Gazze'de olanlara üzülüyorsan atacağın tek adım var; Kürecik radar istasyonunun faaliyetlerini keseceksin. Eş zamanlı oradan alınan bilgiler İsrail hükümetine aktarılıyor bunu yaparsa eyvallah. Recep Tayyip Erdoğan Filistinlilerin ve Gazze'nin yanında derim."

'Ekmek için Ekmeleddin diyeceğiz'

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilişkinse şunları söyledi: "Türkiye'nin Ortadoğu'da bir ağırlığı olacaksa o ağırlığın merkezi Ekmeleddin İhsanoğlu'dur. Kudüs Yıldızı'na layık görülen odur. Dolayısıyla sandığa gideceğiz, herkesin saygınlığını kazanmış birini 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaksınız. Sizler sadece beni dinlemeyin, sizler de konuşun, anlatın. Hepimiz konuşmak zorundayız. Benim görevim var sizin de göreviniz var. Ben çalışacağım, siz de çalışacaksınız. Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlığa taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı tüm siyasi partilere eşit mesafede olmalı. Cumhurbaşkanı bilgili birisi olmalı, Cumhurbaşkanı düzgün birisi olmalı. Cumhurbaşkanının arkasında hiçbir leke olmamalı. Cumhurbaşkanı gerçekten bayrağımızı temsil etmeli.

Anadolu toprakları bereketli topraklar. Anadolu topraklarında Karacaoğlanlar, Dadaloğulları, Mevlanalar, Hacı Bektaş Veliler yetişti. İnsanlar yetişti. Ektik tarlaları, ektik ovaları şimdi bereketi ekeceğiz, huzuru ekeceğiz. Ekmek için Ekmeleddin diyeceğiz.

Huzurlu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Huzurun adresi Ekmeleddin İhsanoğlu. Bilgisi, birikimi, dünyadaki ağırlığı, bilge kişiliğiyle bizim Cumhurbaşkanımız olacak kişi. Onu seviyoruz, ona inanıyoruz. Sadece ben değil batı da doğu da ona inanıyor..."