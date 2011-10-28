-Filistin'in üyelik başvurusu haftaya oylanacak PARİS (A.A) - 28.10.2011 - Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO, Filistin'in üyelik başvurusunu gelecek hafta oylayacak. UNESCO sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, başvurunun, Paris'te devam eden 36. genel konferans çerçevesinde Pazartesi günü oylanacağı belirtildi. UNESCO yürütme kurulu, geçen ay yapılan toplantısında, Filistin'in tam üyeliğinin genel konferansa tavsiye edilmesini kararlaştırmıştı. Yapılan oylamada 58 üyenin 40'ı olumlu, 4'ü ret oyu verirken, 14 ülke çekimser kalmıştı. UNESCO'ya üyelik başvurusunun görüşülmesi 1989 yılından bu yana ertelenen Filistin, kuruluşta gözlemci olarak bulunuyor. Filistin, geçen ay sonunda BM'ye tam üyelik başvurusunda bulunmuş, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD başvuruyu veto edeceğini açıklamıştı.