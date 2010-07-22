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Dünya

FİLİSTİN'İN İSRAİL'LE GÖRÜŞME KARARI HAFTAYA TEL AVİV (A.A)

22 Temmuz 2010 18:41

-FİLİSTİN'İN İSRAİL'LE GÖRÜŞME KARARI HAFTAYA TEL AVİV (A.A) - 22.07.2010 - Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile doğrudan görüşmelere karşı olmadıklarını, ancak önemli konularda bir ilerleme sağlanması gerektiğini belirtti. Abbas, bu konudaki kararlarını önümüzdeki bir hafta içinde kesinleştireceklerini de belirtti. Abbas, Ramallah'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rusya, Arap ülkeleri ve diğerleriyle de yoğun temaslar içinde olduklarını kaydederek, "Eğer 28 Temmuz'a kadar bir gelişme olursa, biz bunu Arap Birliği'ne sunarız. Eğer bir gelişme olmaz ise Arap Birliği'ne, verilen 4 aylık sürenin sonuna dek yakınlaşma görüşmelerini sürdüreceğimizi söyleyeceğiz" dedi. Arap Birliği, İsrail ve Filistinlilere, ABD Başkanı Barack Obama'nın arabuluculuğunda dolaylı olarak sürdürülen yakınlaşma görüşmeleri için 4 ay süre vermişti. Birliğin, 29 Temmuz'da Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor. Abbas, doğrudan görüşmelere başlamadan önce muhtemel bir Filistin devletinin sınırları ve güvenlikle ile ilgili olarak ABD'den garanti istediklerini belirtmişti. Öte yandan, El Fetih Sözcüsü Usame El Kavasmi, örgütün Filistin ulusal haklarını geri almak için birkaç cephede birden mücadele sürdürdüğünü söyledi. El Fetih'in İsrail işgaline karşı sert bir siyasi ve diplomatik savaş verdiğini ve halk direnişini örgütlediğini kaydeden sözcü, hareketin Yaser Arafat'ın uğruna şehit olduğu vazgeçilmez ilkelere de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. El Fetih, İsrail Batı Şeria'da yeni yerleşim merkezleri oluşturma faaliyetlerine son vermeden ve 1967 sınırlarını tanımadan, kuralları açıkça belirtilmemiş doğrudan görüşmelere başlanması için kendisine yapılan baskılara boyun eğmeyi reddediyor.

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