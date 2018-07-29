'Filistin'in cesur kızı' 8 ay sonra serbest

Batı Şeria'daki Kudüs protestolarında evinin girişine gelen İsrail askerlerini tokatlayan Aralık 2017'de gözaltına alınan ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak anılan 17 yaşındaki Ahed Tamimi serbest bırakıldı.

İsrail Hapishane Servisi Sözcüsü Assaf Librati, Ahed Tamimi ve annesi Neriman Tamimi'nin bu sabah serbest bırakıldığını ve askerler tarafından Filistin'e transfer edildiğini açıkladı.

Tamimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail askerleri, Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İsrail, 'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin kuzenini serbest bıraktı

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine 'saldırı' ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur Tamimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

'Filistin'in cesur kızı' olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.