-Filistin'in başvurusu Güvenlik Konseyi'nde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusunu BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına sunduğunu bildirdi. BM Sözcü yardımcılarından Ferhan Hak yaptığı açıklamada, Abbas'ın Genel Sekretere bu sabah verdiği tam üyelik başvurusunu, Genel Sekreterin BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına sunduğunu bildirdi. Konsey'in bu ayki başkanlığını Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nawaf Salam yapıyor. Konsey'in başvuruyu değerlendirip bu konuda bir karar tasarısı üzerinde anlaşmaya varması durumunda Konsey'de bir oylama olabilecek. Ancak BM kulislerinde bunun hemen olamayacağı, konuyla ilgili bir karar tasarısı hazırlanmasının ve üzerinde mutabakata varılmasının hem zaman alacağı, hem de kolay olmayacağı konuşuluyor. ABD daha önce yaptığı açıklamada, Konsey'de Filistin'in tam üyelik başvurusunu veto edeceğini bildirmişti.