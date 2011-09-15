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Dünya

Filistin'in başvurusu 23 Eylül'de ANKARA (A.A)

15 Eylül 2011 18:47

-Filistin'in başvurusu 23 Eylül'de  ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Filistin devletinin BM'ye tam üyeliği için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 23 Eylül'de başvuru yapacağını söyledi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüşmesinden önce basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Maruf, BM'ye "tam üyelik" talebiyle gittiklerine işaret etti. Maruf, 23 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın BM'de yapacağı konuşmanın hemen ardından Filistin devletinin BM'ye tam üyelik başvurusunu yapacağını bildirdi. BM Genel Kurulu Başkanı Nasır Abdülaziz El Nasır'ın sürecin uzun zaman alacağına yönelik açıklamalarını değerlendiren Maruf, BM'de süreçle ilgili bir prosedürün uygulanacağını ifade ederek, "Belki de bunun için oylama ekimde yapılacak. Bu ilk adımımızın BM Genel Kurulu'na ya da BM Güvenlik Konseyi'ne gitmek olacağına bağlı" diye konuştu.

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