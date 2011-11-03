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Dünya

Filistin'in "Mandelası" cezaevinde yaşadıklarını kitaplaştırdı ANKARA (A.A) 

03 Kasım 2011 13:46

-Filistin'in "Mandelası" cezaevinde yaşadıklarını kitaplaştırdı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Batı basınının Filistin'in "Nelson Mandelası" olarak nitelendirdiği, İsrail cezaevinde tutuklu bulunan El Fetih üyesi Mervan Barguti, cezaevinde yaşadıklarını kitaplaştırdı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih hareketinin merkez komitesi üyesi Barguti'nin "Hücrede Bin Gece" adlı kitabı tanıtıldı.  İsrail'in 2002 yılında tutukladığı, 5 cinayetten 2004 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Barguti, tutukluluk süresinin 3 yılını bir hücrede tek başına geçirdi. Barguti'nin eşi Fedva Barguti, yaptığı açıklamada, 255 sayfalık kitabın 3 yıldan uzun süren çabaların neticesinde yazıldığını söyledi. Fedva Barguti, eşinin yazdığı her sayfayı her fırsatta kendilerine yolladığını belirtti, ancak bu sayfaların cezaevinden nasıl çıkarıldığını açıklamadı. Kitabın tanıtımı Batı Şeria'daki Ulusal El Necah Üniversitesinde, Arap dünyasının en ünlü sohbet programcısı Zahi Vehbi'nin sunumuyla pazar günü yapıldı. Kitap, Filistin toprakları dışında El Neşirun tarafından yayımlanarak dağıtılacak. Kitabın ilk bölümünde İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilerle İsrailli sorgucuların karşı karşıya gelmesini anlatan Barguti, dördüncü bölümde 1'e 1,5 metre ebatındaki hücresinde geçen üç yılını detaylarıyla aktarıyor. Barguti kitapta ayrıca Filistinli tutuklulara, dost gibi davranan ancak "casusluk" yapan Filistinlilere karşı uyanık olmaları uyarısında bulunuyor.

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