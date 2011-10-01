-Filistin'e tam üyelik için ilk toplantı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 30.09.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin değerlendirme komitesi, bugün ilk defa Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu ele almak üzere toplandı. Konseyin dönem başkanı Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Newaf Selam basına kapalı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, komitenin başvuruyu değerlendirmek üzere toplandığını ve konuyu değerlendirmeye devam etmek üzere gelecek hafta ''uzmanlar seviyesinde'' yeniden toplanacağını bildirdi. Selam, komitenin çalışmaları hakkındaki raporu BM Güvenlik Konseyi'nin kendilerinden sonraki dönem başkanı Nijerya'nın, konseye iki hafta sonra sunacağı bilgisini de verdi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud da gazetecilere yaptığı açıklamada, değerlendirme komitesinin, Filistin'in BM'ye devlet olarak tam üyelik başvurusunun BM Şartı'na uygun olup olmadığının tespit edilmesi için uzmanlar seviyesinde haftaya toplanacağını, başvurunun teknik açıdan inceleneceğini vurguladı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da yaptığı açıklamada, komitenin değerlendirmesini bir an önce yapmasını ve başvurularını onaylamasını istediklerini belirtti. Konseyin 15 üyesinin temsil edildiği değerlendirme komitesinin Filistin'in başvurusunu onaylaması için 15 üyenin 8'inin onayını alması gerekiyor. Komitede Güvenlik Konseyinde olduğu gibi daimi üyelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) veto hakkı bulunmuyor. Şu anda 6 konsey üyesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Lübnan) oyunu garantileyen Filistin'in iki oy daha bulması gerekiyor. Bu kapsamda BM kulislerinde Filistin'in, konseyin 3 kararsız üyesi olan Bosna-Hersek, Gabon ve Nijerya'yı etkilemek için devrede olduğu konuşuluyor. Filistin'in komitede 8 üye ülkenin oyunu alsa bile BM Güvenlik Konseyi'nde en az 9 üyenin oyunu alması, aynı zamanda da ABD'nin vetosunu aşması gerekiyor. Öte yandan BM kulislerinde Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunun değerlendirilmesi komitede haftalar, hatta aylarca kalabileceği konuşuluyor.