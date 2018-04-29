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Dünya
BBC Türkçe

Filistin'den Trump'a: Kudüs satılık değildir

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 00 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

29 Nisan 2018 20:30

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 300 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

Trump, Filistin yönetimini müzakere masasına gelmeye zorlamak için ABD'nin yaptığı yardımı kesebileceğini ifade etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında yaptığı açıklamayla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin de Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Trump bu adımın Orta Doğu barış sürecine tehdit teşkil etmektense müzakereleri ileri taşıyacağını savunmuştu.

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ABD Başkanı Trump Kudüs kararını açıkladıktan sonra, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de ifade etmişti. Ancak Pence, bu ziyaretini iki kez erteledi.

Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmış değil.

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