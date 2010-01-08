T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin'de tünellere saldırı: 2 yaralı

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta tünelleri bombalarken en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta tünelleri bombaladı. Yerel kaynaklardan verilen bilgilere göre, bir Filistinli hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki militanların dün gün boyunca İsrail'in güneyindeki yerleşimlere yönelik havan saldırılarının ardından, Gazze Şeridi'nin çeşitli kesimlerine füze saldırılarında bulunan İsrail uçakları, gece yarısından sonra ise bölgenin güneyindeki Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tünel bölgesini hedef aldı.

Vurulan bir tünelde ölen Filistinlinin cesedi çıkarılırken, 2 kişi de yıkıntıların içinden yaralı olarak kurtarıldı.

Tünel bölgesinde bazı kayıp kişilerin de bulunduğu ve bunların yıkıntılar altında olabileceği belirtilmesine karşın, uçakların Refah üzerinde uçuşlarını yoğunlaştırması ve bölgenin yeniden vurulabileceği ihtimali nedeniyle, kurtarma ekiplerinin tünel bölgesine yanaşamadıkları kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24