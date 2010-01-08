Filistin'de tünellere saldırı: 2 yaralı

T24 - İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta tünelleri bombaladı. Yerel kaynaklardan verilen bilgilere göre, bir Filistinli hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı.



Gazze'deki militanların dün gün boyunca İsrail'in güneyindeki yerleşimlere yönelik havan saldırılarının ardından, Gazze Şeridi'nin çeşitli kesimlerine füze saldırılarında bulunan İsrail uçakları, gece yarısından sonra ise bölgenin güneyindeki Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tünel bölgesini hedef aldı.



Vurulan bir tünelde ölen Filistinlinin cesedi çıkarılırken, 2 kişi de yıkıntıların içinden yaralı olarak kurtarıldı.



Tünel bölgesinde bazı kayıp kişilerin de bulunduğu ve bunların yıkıntılar altında olabileceği belirtilmesine karşın, uçakların Refah üzerinde uçuşlarını yoğunlaştırması ve bölgenin yeniden vurulabileceği ihtimali nedeniyle, kurtarma ekiplerinin tünel bölgesine yanaşamadıkları kaydedildi.

