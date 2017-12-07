Filistinde protesto gösterileri: En az 31 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Filistinliler Batı Şeria ve Gazze'de kararı protesto etmek için sokaklara çıktı.

Filistinliler ile İsrail askerleri arasında perşembe günü Batı Şeria ve Gazze'de düzenlenen protestolar sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin açtığı ateş ve plastik mermi kullanımı sonucunda en az 31 kişi yaralandı.

Batı Şeria’nın El Halil ve El Bireh kentlerinde binlerce Filistinli, Trump’ın kararını "Kudüs, Filistin Devleti’nin başkentidir” diyerek protesto ederken, bazı göstericiler İsrailli askerlere taş attı.

Bölgedeki sağlık görevlileri protestolarda ateş açılması sonucu 11 kişiye mermi, 20 kişiye ise plastik mermi isabet ettiğini söyledi.

Gazze'de ise eylemciler sınıra yakın bir bölgede bir araya gelerek İsrail tarafındaki askerlere taş attı. İsrail ordusunun karşılık verdiği eylemlerde biri ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı.

Filistinliler, Trump'ın Kudüs kararını protesto amacıyla genel grev çağrısında bulunurken, Hamas lideri İsmail Haniye de Gazze’de yaptığı konuşmada ‘intifada’ çağrısında bulunmuştu.

İsrail’de roket alarmı

Roket atıldığı zaman cep telefonu üzerinden kullanıcılarını uyaran İsrail yapımı bir uygulama, perşembe günü Gazze yakınlarındaki İsrail topraklarına birçok füze fırlatıldığı uyarısını geçti. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze'nin içerisinden iki füzenin ateşlendiğini, ancak bunların İsrail topraklarına erişemeden yine Gazze içerisine düştüğünü söyledi.

Başkan Donald Trump uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almayarak çarşamba akşamı Kudüs'ü İsrail devletinin başkenti olarak tanıdığını duyurmuş ve Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e nakledileceğini açıklamıştı.

Merkel: BM kararlarına sadık kalıyoruz

Trump’un bu kararına dünyanın birçok ülkesinden tepki geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün bir açıklama yaparak kararı eleştirdi. Merkel, Almanya’nın, Kudüs'ün statüsünün iki devletli çözümü destekleyen müzakereler kapsamında ele alınmasını açıkça belirten Birleşmiş Milletler kararlarına sadık kalacağını söyledi.

Merkel, bir gün önce hükümet sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada da Almanya’nın Trump’ın kararını desteklemediğini söylemişti.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın kararının endişe verici olduğunu ve bölgeyi eskiden yaşayan kötü günlere götürebileceğini söyledi. Trump’ın kararınının "oldukça endişe verici olası bir etkisinin” olduğunu belirten Mogherini, Kudüs’teki kutsal mekanların statükolarının korunması için çağrıda bulundu. Mogherini ayrıca ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ABD’nin bölgedeki olası rolünü de değiştirebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın kararı ile ilgili endişelerini dile getirirken, kararın bölgedeki istikrarı bozabileceğini belirtti. Açıklamada, Rusya’nın Kudüs'ün statüsünün ancak BM kararları doğrultusunda Filistinliler ile İsrail devleti arasında belirlenebileceğine inandığı ifade edildi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın kararını onaylamadığını ve bu kararın “tek taraflı” olduğunu söyledi. Macron, Kudüs’ün uluslararası güvenlik konusunun bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Reuters/AP, DÇ/BD

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