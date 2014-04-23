Filistin'de El Fetih ile Hamas seçimler için anlaştı

Gazze'de yapılan görüşmeler sonucunda, El Fetih ile Hamas'ın seçimler konusunda anlaştığı ve yeni hükümetin 5 hafta içerisinde kurulacağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, anlaşma sonucu önümüzdeki beş hafta içerisinde, iki örgüt arasında bir ulusal birlik hükümeti kurulacak. Ayrıca, daha önce Hamas'ın süresiz bir şekilde ertelenmesini istediği seçimler konusunda da uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, Haaretz'in haberine göre, Hamas'ın Gazze'deki iç güvenlik örgütünün akıbeti konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.