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Dünya

Filistin'de El Fetih ile Hamas seçimler için anlaştı

AFP'ye konuşan ismini vermek istemeyen bir El Fetih yetkilisi, Gazze'de yapılan görüşmeler sonucunda Fetih ile Hamas'ın anlaştığını duyurdu

23 Nisan 2014 20:35

Gazze'de yapılan görüşmeler sonucunda, El Fetih ile Hamas'ın seçimler konusunda anlaştığı ve yeni hükümetin 5 hafta içerisinde kurulacağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, anlaşma sonucu önümüzdeki beş hafta içerisinde, iki örgüt arasında bir ulusal birlik hükümeti kurulacak. Ayrıca, daha önce Hamas'ın süresiz bir şekilde ertelenmesini istediği seçimler konusunda da uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, Haaretz'in haberine göre, Hamas'ın Gazze'deki iç güvenlik örgütünün akıbeti konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.

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