-FİLİSTİN YÖNETİMİ, 20 HAMAS'LIYI GÖZALTINA ALDI TEL AVİV (A.A) - 01.08.2010 - Filistin yönetimi güvenlik güçlerinin, Batı Şeria'da Hamas üyeleri ve taraftarlarına yönelik tutuklama kampanyası devam ediyor. Hafta sonu boyunca Nablus'ta en az 20 Hamaslı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Bunlar arasında, Hamaslı milletvekillerinden Şeyh Hamid El-Betavi'nin oğlu İslam El Betavi'nin de bulunduğu bildirildi. Filistin güvenlik güçlerinin ayrıca Nablus'ta Hamas'a ait bazı gizli yerlerde 200 bin avronun üzerinde paraya el koydukları belirtildi. Hamas ve El Fetih, karşılıklı olarak birbirlerini üyelerini tutuklamakla suçluyor. Hamas, Batı Şeria'da yönetimdeki Filistin yönetiminin tutuklama ve gözaltılarını düzenli olarak kamuoyuna duyuruyor.