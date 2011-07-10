-FİLİSTİN YANLISI AKTİVİSTLERE GÖZALTI TEL AVİV (A.A) - 10.07.2011 - Filistin yanlısı eylemcilerin, İsrail üzerinden Batı Şeria'ya geçme planları doğrultusunda uçaklarla geldikleri Ben-Gurion havalimanında gözaltına alınanların sayısının 120'den fazla olduğu bildirildi. Ordu radyosunun haberine göre, çoğu Ramle'deki Givon cezaevine gönderilen aktivistlerin 48 saat içinde geldikleri ülkelere iadesi öngörülüyor. Verilen bilgiye göre, Perşembe ve Cuma günleri gelen aktivistlerin 6'sı sınır dışı edildi; İsrail yetkilileri 4 aktivistin ise ülkeye girişine izin verdi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, aktivistlerin gelişini kendi topraklarında önlemede yardımcı olan Avrupa ülkelerine teşekkür etti ve bunun, İsrail'in "izole edilmiş bir ülke olmadığını da gösterdiğini" ifade etti. Ordu radyosu, İsrail'in daha önce havayollarına gönderdiği 342 isimlik listedeki aktivistlerin çoğunun ise İsrail'e gelemediğini ve havayollarının bu listedeki isimlerin uçaklara binmelerini engellediğini kaydetti. İsrail güvenlik görevlilerinin aktivistleri havalimanında tutmasına karşın, kampanyanın organizatörleri, onlarca aktivistin Batı Şeria'ya geçme imkanını bulduğunu, Ramallah ve yakınlarındaki köylerde dün İsrail'i protesto eylemlerine katıldığını bildirdiler.