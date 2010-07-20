-FİLİSTİN SINIRININ HARİTA ÜZERİNDE BELİRLENDİĞİ İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 20.07.2010 - İsrail Başbakanlığı, bazı Arap medya kuruluşlarında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kahire'de iki saatten fazla süreyle görüştüğü Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, müstakbel Filistin devletinin sınırları ile ilgili bir harita sunduğu yolundaki haberleri yalanladı. İsrail Başbakanlığı, bu tür haberlerin kesinlikle doğru olmadığını bildirdi. Londra'da Arapça yayımlanan gazetelerden Şark Ül-Evsat, bir İsrailli yetkiliyi kaynak göstererek, İsrail Başbakanı'nın Mübarek'e, kurulacak bir Filistin devletinin sınırları ile Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin durumunu gösteren bir harita sunduğunu iddia etmişti. Gazete, aynı kaynağa atfen Netanyahu'nun konuyla ilgili fikirlerinde olumlu yönde çok büyük bir değişiklik olduğunu gösterdiğini, ancak sunduğu haritadaki önerinin 1967 sınırları üzerinde bir devlet kurulmasını hedefleyen Filistinli ve Arap taleplerinni karşılamaktan henüz çok uzak olduğunu da belirtmişti. Aynı kaynak, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in söz konusu haritayı kabul etmediğini ve Netanyahu'ya Arap taleplerini karşılayacak bir düzeltme yapması tavsiyesinde bulunduğu da öne sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Kahire'de Mübarek ile ayrı ayrı birer görüşme yapmıştı. Mübarek ayrıca, İsrail ile Filistinliler arasındaki görüşmelerde arabuluculuk eden ABD Başkanı Barack Obama'nın Temsilcisi George Mitchell ile de görüşmüştü.