Filistin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 test hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze’deki merkezi laboratuvarın bombalanması nedeniyle Covid-19 test hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

İsrail'in hava saldırılarında can kaybı 212’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybının 212’ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212’ye, yaralıların sayısının ise bin 400’e yükseldiği aktarıldı.