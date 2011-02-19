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Dünya

FİLİSTİN LİDERLİĞİNDEN OBAMA YÖNETİMİNİN TALEBİNE RET TEL AVİV (A.A)

19 Şubat 2011 00:25

-FİLİSTİN LİDERLİĞİNDEN OBAMA YÖNETİMİNİN TALEBİNE RET TEL AVİV (A.A) - 18.02.2011 - Filistin Yönetimi liderliği, BM Güvenlik Konseyi'nden, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin kınanmasıyla ilgili karar tasarısını geri çekmeleri yolunda ABD yönetiminden gelen talebi geri çevirdi. Bu konudaki karar, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında, Ramallah'ta bu akşam saat 18.00'de başlayan ve üç saate yakın süren toplantıda oybirliği ile alındı. ABD Yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin Yönetimi ve Arap ülkeleri tarafından sunulan yerleşimlerle ilgili karar tasarısının geri çekilmesini istemiş, aksi takdirde veto yetkisini kullanmakla tehdit etmişti. Abbas başkanlığındaki toplantıda bir araya gelen FKÖ İcra Komitesi ile El Fetih Merkez Komitesi üyeleri, oybirliği ile BM Güvenlik Konseyi'ndeki tasarının geri çekilmesi isteğini reddetmeyi kararlaştırdılar. Toplantı sonucunda, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Yaser AbdRabbo tarafından yapılan açıklamada, karar tasarısının dünya ülkelerinin çoğunluğu tarafından desteklendiği belirtilerek, "ABD yönetiminin de uluslararası bir iradeyi bozmayacağını umuyoruz" denildi. Açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'da bazı ülkelerdeki protesto gösterilerine verdiği desteğe atıfta bulunularak, bölge halklarının özgürlük mücadelesine destek verenlerin, Filistin halkının da özgürlüğü ve bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi de desteklemeleri gerektiği vurgulandı. BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi planlanan karar tasarısı, Kudüs dahil, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki yerleşimlerin gayrimeşru olduğunu vurgulayarak, durdurulması çağrısı yapıyor.

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