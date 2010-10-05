-FİLİSTİN KADININ ETRAFINDA GÖBEK DANSI TEL AVİV (A.A) - 05.10.2010 - İsrail'in Kanal 10 televizyonu, paylaşım sitesi Youtube'a yüklenen ve bir İsrail askerinin, elleri ve gözleri bağlı bir Filistinli kadının etrafında göbek attığını gösteren videoyu gündeme getirdi. Kanal 10 Televizyonu, dün akşam bir programda yayımladığı görüntülerle ilgili olarak, İsrail ordusunun söz konusu askeri bulmak amacıyla derhal soruşturma talimatı verdiğini bildirdi. Görüntülerin yeni olmadığına dikkat çekilirken, İsrail askeri üniformasıyla oynayan kişinin gerçekten İsrail askeri olup olmadığı araştırılıyor. Tzinor Layla (Gece Hattı) adlı programda gösterilen videoda, İsrailli asker, elleri ve gözleri bağlı olarak duvar kenarında duran bir Filistinli kadının etrafında, Arap müziği eşliğinde ve olayı görüntüleyen arkadaşlarının tezahüratları altında göbek dansı yapıyor. İsrailli askerlerden bazıları, daha önce de benzer görüntülerle gündeme gelmiş, gerek gözaltına aldıkları Filistinlilere davranışları, gerekse görev başında yaptıkları hareketleri nedeniyle soruşturmalar ve cezalarla karşı karşıya kalmıştı. Ağustos ayında bir İsrailli kadın asker, yine gözleri ve elleri bağlı Filistinli tutuklularla çektirdiği pozları Facebook'a yüklemiş, tepki alan fotoğraflar daha sonra kaldırılmıştı. Kadın asker ise tutuklulara kötü davranmadığını savunmuş, fotoğrafları da "masum" olarak nitelendirmişti. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devriye görevi sırasında, Amerikalı şarkıcı Kesha'nın "Tick Tock" adlı şarkısıyla dans ettiklerini gösteren görüntüler de günlerce gündemden düşmemişti. Nahal tugaylarının silahlı, çelik yelekli 6 askerini El Halil'de dans ederken gösteren video nedeniyle askerlere disiplin cezaları verilmişti.