Filistin İsrail’le köprüleri attı



Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile imzalanan anlaşmalara artık taraf olmadıklarını açıkladı. New York'taki BM Genel Kurul toplantısında konuşan Abbas, “İsrail'in anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bizi gerçek yetkilerden yoksun bir yönetim haline getirmiştir” diye konuştu.

İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde süren yerleşim faaliyetlerine dikkat çeken Abbas, ‘İsrail anlaşmayı sürekli ihlal ederken anlaşma şartlarına bağlı kalan tek taraf olamayacaklarını' söyledi. Abbas, “Statüko sürdürülemeyeceği için İsrail işgalci güç olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmelidir” şeklinde konuştu.

İsrail yerleşim faaliyetlerini durdurmadığı ve Filistinli tutukluları serbest bırakmadığı sürece başka şanslarının olmadığını söyleyen Mahmud Abbas, İsrail'in ne siyasi ne de ekonomik anlaşmalara uyduğunu belirterek, “Artık sabrımız kalmadı” dedi.

Uluslararası koruma talebi

Filistin'in devlet olarak tam tanımayı hak ettiğini vurgulayan Mahmud Abbas, o zaman gelene kadar BM'yi Filistin halkına koruma sağlamaya çağırdı. Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müzakerelerle zaman kaybetmenin, müzakerelerin geleceği için artık bir yararı yoktur. Gerekli olan, uluslararası meşruiyete sahip kararlarla uyumlu olarak işgalin sona erdirilmesini denetlemek üzere harekete geçilmesidir. O zaman gelene kadar Birleşmiş Milletler'i uluslararası insan hakları hukuku uyarınca Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya çağırıyorum.”

1993 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da imzalanan anlaşmayla Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve İsrail birbirini ilk kez resmen tanımış, beş yıl içinde Filistinlilerin kendi devletlerini ilan etmeleri ve karşılığında İsrail'e karşı saldırıların durması anlaşmaya bağlanmıştı. ABD ve Rusya'nın desteğiyle varılan anlaşmayla Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan Filistin Özerk Yönetim Konseyi kurulmuştu.