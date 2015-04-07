T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin İsrail'in vergi geliri ödemesini reddetti

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'Ya paranın tamamını geri öderler, ya da arabulucu veya Uluslararası Ceza Mahkemesi yoluna gideriz' dedi

07 Nisan 2015 01:04

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 3 ay askıya aldıktan sonra yeniden ödemeye karar verdiği vergi gelirini, İrail'in ödemelerde kesinti yaptığı gerekçesiyle reddetti. 

Abbas, "hizmet kesintisi" adı altında vergi gelirlerinin bir kısmına el koyan İsrail'in gelirlerin tümünü ödememesi halinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurabileceklerini söyledi. Filistin lideri, "Ya paranın tamamını geri öderler, ya da arabulucu veya Uluslararası Ceza Mahkemesi yoluna gideriz" dedi.

Ödemeler 3 aydır yapılmıyor

İsrail Mart ayı sonunda, 3 ay önce dondurmuş olduğu vergi ödemelerine yeniden başlayacağını, ancak ödemelerde kesinti olabileceğini duyurmuştu. İsral yönetimi, kesintinin sebebinin, Filistin'e sağladığı elektrik, su ve sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

Filistin yönetiminin gelirinin üçte ikisini oluşturan ithalat ve ihracattan elde ettiği, aylık 100 milyon doları aşan vergi gelirini İsrail topluyor ve belirli aralıklarla Filistin yönetimine ödüyordu. Ancak İsrail Ocak ayında, Filistin'in UCM'ye üye olmasına yönetimine tepki olarak vergi gelirlerini ödemeyi dondurma kararı almıştı.

ETİKETLER

mahmud abbasfilistinisrailvergi ödemeleriUCM

İlgili Haberler

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi oldu

Üyelik Filistin'e, İsrail'e karşı savaş suçlarından dava açma imkanı tanıyacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24