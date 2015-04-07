Filistin İsrail'in vergi geliri ödemesini reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 3 ay askıya aldıktan sonra yeniden ödemeye karar verdiği vergi gelirini, İrail'in ödemelerde kesinti yaptığı gerekçesiyle reddetti.

Abbas, "hizmet kesintisi" adı altında vergi gelirlerinin bir kısmına el koyan İsrail'in gelirlerin tümünü ödememesi halinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurabileceklerini söyledi. Filistin lideri, "Ya paranın tamamını geri öderler, ya da arabulucu veya Uluslararası Ceza Mahkemesi yoluna gideriz" dedi.

Ödemeler 3 aydır yapılmıyor

İsrail Mart ayı sonunda, 3 ay önce dondurmuş olduğu vergi ödemelerine yeniden başlayacağını, ancak ödemelerde kesinti olabileceğini duyurmuştu. İsral yönetimi, kesintinin sebebinin, Filistin'e sağladığı elektrik, su ve sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

Filistin yönetiminin gelirinin üçte ikisini oluşturan ithalat ve ihracattan elde ettiği, aylık 100 milyon doları aşan vergi gelirini İsrail topluyor ve belirli aralıklarla Filistin yönetimine ödüyordu. Ancak İsrail Ocak ayında, Filistin'in UCM'ye üye olmasına yönetimine tepki olarak vergi gelirlerini ödemeyi dondurma kararı almıştı.