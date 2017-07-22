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Deutsche Welle

Filistin İsrail ile ilişkileri askıya aldı

Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya alma kararı aldı. Gerginliğin arkasında Mescid-i Aksa'ya yönelik güvenlik gerekçesiyle getirilen kısıtlamalar yatıyor.

22 Temmuz 2017 02:21

Kudüs'teki Mescid-i Aksa protestosu sırasında üç Filistinli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Filistin Özerk Yönetimi, İsrail'le ilişkileri dondurma kararı aldı.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörler kaldırılana dek İsrail'le ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu. Abbas'ın açıklaması, üst düzey Filistinli yetkilileri biraraya getiren toplantının ardından geldi.

İsrail'le Filistin arasındaki gerginliğin arkasında İsrail'in Müslümanlar için kutsal olan Kudüs'tek Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemlerini artırması yatıyor.

Geçen hafta Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisinin ölümü üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.

Pazar günü yasak kaldırılmış ve güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmişti. Filistinliler güvenlik önlemlerini protesto amacıyla günlerdir gösteri düzenliyor.

Cuma namazı sonrası yapılan eylemde tansiyon yükseldi. Kudüs'teki eylemcilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada üç kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail polisinin kullandığı gözyaşartıcı bomba ve plastik mermilerden dolayı 400'den fazla kişinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Harem-i Şerif olarak da bilinen Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli üçüncü kutsal mekanı sayılıyor. Yahudilerin kutsal Ağlama Duvarı da noktada bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa/ÖA/ÇÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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