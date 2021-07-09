Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 9-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi. (DHA)