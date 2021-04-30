Filistin’de yüzlerce kişi seçimlerin ertelenmemesi için sokağa döküldü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin seçimlerini ertelenebileceği yünündeki açıklamalarının ardından yüzlerce kişi seçimlerin ertelenmemesi için sokaklara döküldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararname ile ülkede 14 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021'de genel seçimlerin, 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı, 31 Ağustos 2021’de ise Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu. Abbas Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin’de 22 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail’in Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi halinde ertelenebileceğini ifade etmiş, "İsrail Doğu Kudüs'te seçimleri onayladığında seçimlerimiz yapılacak" demişti.

Abbas’ın seçimlerin ertelenebileceği yönündeki açıklamalarının ardından yüzlerce Filistinli, seçimlerin ertelenmemesi için başkent Ramallah’ta sokaklara döküldü. Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve Devlet Başkanı Abbas'ı seçimleri ertelememeye çağıran pankartlar taşıdılar. Protestocular, sık sık "Halk sandık istiyor”, “Halk bölünmeyi bitirmek istiyor” ve “Halk seçim istiyor” sloganları attı.

Protestocular, seçimlerin Filistin halkının temel bir hakkı olduğunu ifade ederek, seçimlerin defalarca ertelendiğine vurgu yaptı. Göstericiler, seçimlerin ertelenmesini veya iptalini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Başkent Ramallah’da Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı devam ederken, toplantının ardından seçimler hakkında bir sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor. (İHA)