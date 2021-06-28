Filistin'de Abbas karşıtı protestolar devam ediyor: Karşıt görüşlü gruplar karşı karşıya geldi

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Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimine muhalifliğiyle tanınan Nizar Banat'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestoların dördüncü gününde karşıt gruplar karşı karşıya geldi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Ramallah'ta Filistin lideri Mahmud Abbas'ın istifasını isteyenlerle mevcut hükümeti destekleyen gruplar karşı karşıya geldi .

İki grup arasında kavga çıktığı belirtildi.

Al Jazeera muhabiri, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için bazı kişilerin girişimde bulunduğunu ifade etti.

Beytüllahim ve El Halil'de de pazar günü hükümet karşıtı eylemler düzenlendi. Beytüllahim'de polisin kalabalığa biber gazı ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi.

43 yaşındaki aktivist Nizar Banat, Filistin yönetimindeki yozlaşma ile ilgili çektiği videolarla tanınıyordu. Banat geçen hafta Filistin yönetimi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti.