T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin Büyükelçiliği'nden ''Amina Muna'' açıklaması ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 19:02

-Filistin Büyükelçiliği'nden ''Amina Muna'' açıklaması ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, basında yer alan ''Amina Muna'' haberleriyle ilgili olarak, ''Amina Muna, Filistinli mücadelecidir. Haklı bir dava için mücadele vermiştir. Bu dava için de İsrail hapishanelerinde yıllarını baskı ve zulüm ile geçirmiştir'' açıklamasını yaptı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yapılan takas anlaşması neticesinde serbest bırakılan Filistinli kadın Amina Muna hakkında Türk basınında çıkan haberlerin İsrail basınında yer alan bir haber olduğu belirtilerek, ''İsrail basını bu tür yalan haberlerle gerçekleri çarpıtmaya alışmıştır. Bu esirimiz de diğer Filistin halkı gibi mazlum bir Filistinlidir. Mazlum esir zalim olamaz. Zalim olan, bu Filistinli kızı vatanından sürgüne gönderip, Gazze'ye bile geçişine izin vermemiştir'' denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Amina Muna, Filistinli mücadelecidir. Haklı bir dava için mücadele vermiştir, bu dava için de İsrail hapishanelerinde yıllarını baskı ve zulüm ile geçirmiştir. Şeref ile kazandığı özgürlüğüne rağmen milli mücadelesinin bedelini vatanından ve ailesinden uzak, sürgün olarak ödemiştir. Bu durumun acısını kardeş Türkiye'de bulunduğu için biraz da olsa hafifletmiştir.'' Büyükelçilik, serbest bırakılan Filistinlilerin ağırlanması dolayısıyla Türk hükümetine ve halkına şükran ve takdirlerini sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24