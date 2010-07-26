'Filistin barıştan kaçıyor'

T24- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, doğrudan görüşmelere herhangi bir gecikme olmaksızın, derhal geçilmesi konusunda Amerikan tarafıyla anlayış birliği içinde olduklarını dile getirdi.



Benyamin Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin bu konudaki tüm çağrılara, doğrudan görüşmelere geçilmesinden kaçınma yolundaki çabalarla karşılık verdiğini öne sürüp, "Filistinliler'in tavrından şüphesi olanlar varsa, şimdi bu bir kristal kadar berraklaşmıştır" dedi.



Netanyahu, Filistinliler'in doğrudan müzakerelere girmemek için nedenler ileri sürmeye devam ettiğini, önce Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaatların durdurulmasını istediklerini, şimdi de "sınırlar" diye bastırdıklarını belirtirken, "Biz doğrudan görüşmelere geçmeye hazırız. Amerikan Başkanıyla (Barack Obama) da konuştuklarımız aynı konulardı. O da bizim görüşmeler için hazır ve niyetli olduğumuzu biliyor" ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı, bu görüşmelerin kesinlikle zor olacağını belirtirken, "Ancak bu tercih edilen bir yoldur. Güvenlik talepleri ve menfaatlerimizle ilgili konular ancak doğrudan görüşmelerde ele alınabilir" dedi.