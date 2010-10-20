-FİLİPİNLİ YOLCU UÇAĞIN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU MANİLA (A.A) - 20.10.2010 - Filipinli bir yolcu, Bahreyn'den ülkesine giderken uçağın tuvaletinde ölü bulundu. Yetkililer, Körfez Havayolları'na ait, Abu Dabi-Manila seferini yapan uçağın görevlilerinin, Filipinli bir yolcuyu tuvalette boğazına ip dolanmış halde ölü bulduklarını söylediler. Kabin ekibi ve bir hemşirenin, 36 yaşındaki yolcuyu hayata döndüremediği, görgü tanıklarının, adamın, yolculuk sırasında huzursuz göründüğü yönünde ifade verdikleri belirtildi. Abu Dabi'de üç aydır elektrik tesisatçısı olarak çalışan yolcunun intihar edip etmediği yönünde soruşturma başlatılırken, aynı uçakta eylül ayında Filipinli bir hizmetçinin doğurduğu, bebeğin daha sonra uçağın tuvaletindeki çöp kutusunda bulunduğu ve doktorlar tarafından kurtarıldığı hatırlatıldı. Ölü bulunan yolcunun karısı ve akrabalarının, olanlardan habersiz kendisini karşılamak için Manila havalanına geldikleri kaydedildi. Körfez Havayolları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Eylül ayında aynı uçağın tuvaletinde çöp kutusunda bulunan erkek bebek, sosyal yardım uzmanlarına teslim edilmiş, Orta Doğulu işvereninin tecavüzüne uğradığını söyleyen anne ise kocası ve ailesinin tepki göstereceği korkusuyla bebeği terk ettiğini söylemişti.