-FİLİPİNLER'DE ŞİDDETLİ KASIRGA: 4 ÖLÜ MANİLA (A.A) - 01.08.2011 - Filipinler'in kuzeyinde etkili olan şiddetli kasırgada en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Sivil Savunma yetkilisi Benito Ramos, yaptığı açıklamada, yavaş hareket eden Muifa kasırgasının saatte 175 kilometre hızla Luzon Adası'nın kuzeyinden Tayland ve Japonya'ya doğru ilerlediğini söyledi. Kasırgada 2 balıkçının teknelerinin alobora olması, 2 çocuğun toprak kayması sonucu öldüğü belirtildi. Muifa kasırgası, 57 kişinin ölümüne neden olan Nock-ten fırtınası ülkeden ayrıldıktan sonra çıktı.