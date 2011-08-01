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Dünya

FİLİPİNLER'DE ŞİDDETLİ KASIRGA: 4 ÖLÜ MANİLA (A.A)

01 Ağustos 2011 12:43

-FİLİPİNLER'DE ŞİDDETLİ KASIRGA: 4 ÖLÜ MANİLA (A.A) - 01.08.2011 - Filipinler'in kuzeyinde etkili olan şiddetli kasırgada en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Sivil Savunma yetkilisi Benito Ramos, yaptığı açıklamada, yavaş hareket eden Muifa kasırgasının saatte 175 kilometre hızla Luzon Adası'nın kuzeyinden Tayland ve Japonya'ya doğru ilerlediğini söyledi. Kasırgada 2 balıkçının teknelerinin alobora olması, 2 çocuğun toprak kayması sonucu öldüğü belirtildi.  Muifa kasırgası, 57 kişinin ölümüne neden olan Nock-ten fırtınası ülkeden ayrıldıktan sonra çıktı.

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