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Dünya

Filipinler'deki sel felaketinde 1,236 ölü MANİLA (A.A)

26 Aralık 2011 09:55

-Filipinler'deki sel felaketinde 1,236 ölü MANİLA (A.A) - 26.12.2011 - Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasını geçen hafta vuran tayfun ve sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1,236'ya ulaştı.   Yetkililer, son yılların en kötü sel felaketinde yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Asker, polis, itfaiyeci ve balıkçıların katılımıyla devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında 150 kişinin daha cesedi bulundu.   Bulunan cesetlerin üçte ikisinin kimliğinin tespit edilemediğini belirten yetkililer, ölenlerin büyük bir kısmının kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.   Bölgede 1000'e yakın yerleşim biriminin selde ağır hasar görmesiyle evsiz kalan yaklaşık 60 bin kişi, okul ve spor merkezlerine sığındı.   Birleşmiş Milletler, Filipinler için 29 milyon dolarlık yardım talebinde bulundu.

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