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FİLİPİNLER'DEKİ DEPREM HASARA YOL AÇMADI MANİLA (A.A)

24 Temmuz 2010 10:07

-FİLİPİNLER'DEKİ DEPREM HASARA YOL AÇMADI MANİLA (A.A) - 24.07.2010 - Filipinler'de meydana gelen şiddetli deprem, yerin oldukça derininde olmasından ötürü yüzeyde hafif bir sarsıntıya yol açtı ve herhangi bir hasar oluşturmadı.   ABD Jeolojik Araştırmalar kurumu tarafından büyüklüğü 7,3 olarak açıklanan, ancak Filipin'in 6,9 büyüklüğünde olduğunu bildirdiği depremle ilgili bir radyo açıklamasıyla bilgi veren Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Renato Solidum Jr., depremin 606 kilometre derinlikte meydana gelmesinden ötürü yüzeyde çok az hissedildiğini, dolayısıyla hasara da yol açmadığını söyledi.   TSİ 02.15'te meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Mindanao adası açığında, Moro Körfezi'nde denizde olduğu bildirildi. Depremden sonra tsunami alarmı da verilmedi.   

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