Filipinler'de seçim kanlı başladı

T24-

İlk kez otomatik oy kullanma makinelerinin kullanıldığı seçimlerde, ülke dışındakiler dahil yaklaşık 50 milyon seçmen için 17 bin 600 oy kullanma merkezi açıldı. Resmi olmayan ilk sonuçların TSİ 13.00'te sandıkların kapanmasından sonraki birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.



Eski Devlet Başkanı Corazon Aquino'nun oğlu olan ve muhalefet kanadında yer alan Benigno "Noynoy" Aquino III'ün favori gösterildiği Devlet Başkanlığı seçimine, 9 aday katılıyor. Aquino'dan sonra, 1998-2001 yıllarında devlet başkanı olan ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Joseph Estrada ile ülkenin zengin politikacıları arasında olan Manuel Villar ise şans tanınan diğer iki aday olarak gösteriliyor.



Filipin haber kaynaklarına göre, Devlet Başkanı Yardımcısının da belirlendiği seçimlerde, bu koltuklar için 8 aday bulunuyor.



Seçim kampanyalarının da yapıldığı son üç ay içinde meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilirken, oy kullanma sürecinde de şiddet olaylarının çıkmasından endişe ediliyor. Bu nedenle seçim sürecinde ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



6 KİŞİ ÖLDÜ



Filipinler'de seçimler için halk sandık başına gitmeye devam ederken, Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, kasım ayında 57 sivilin katledildiği ülkenin güneyindeki Maguindanao bölgesinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada iki kişinin öldüğü belirtildi. Çatışmanın bir beldenin belediye başkan yardımcılığının iki adayının yandaşları arasında çıktığı kaydedildi.



Ordu, aynı bölgede askerlerle silahlı kişiler arasında da çatışmalar meydana geldiğini açıkladı.



Ülkenin güneyindeki başka bölgelerde seçim bağlantılı şiddet olaylarında 4 kişinin öldüğü bildirildi. AA