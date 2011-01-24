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Dünya

FİLİPİNLER'DE SALDIRI: 5 ÖLÜ MANİLA (A.A)

24 Ocak 2011 10:37

-FİLİPİNLER'DE SALDIRI: 5 ÖLÜ MANİLA (A.A) - 24.01.2011 - Filipinler'in kuzeyinde, komünist gerillalar tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırıda aralarında bir polis şefinin de bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, Cagayan eyaletinde, yol kenarına yerleştirilen bombayı bir polis devriye aracının geçtiği sırada patlatan saldırganların daha sonra ateş açarak, Rizal kasabası polis şefi Antonio Rueco, eşi ve erkek kardeşi ile 2 polisi öldürdüklerini, 2 polisi yaraladıklarını belirtti. Gözlemciler, saldırının, Filipinler hükümetiyle komünist gerillaların, 42 yıldır süren, 120 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları sona erdirmek amacıyla yeniden görüşmelere başlamak konusunda anlaşmaya varmalarından bir hafta sonra düzenlendiğine dikkati çekiyor.

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