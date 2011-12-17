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Dünya

Filipinler'de fırtına: 436 ölü

Filipinler'in güneyini vuran Washi fırtınasının yol açtığı sel ve toprak kaymaları, bir gecede 436 kişinin ölümüne neden oldu.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Filipinler'in güneyini vuran Washi fırtınasının yol açtığı sel ve toprak kaymasında 436 kişinin hayatını kaybetti.



Associated Press'e konuşan Filipinler Kızılhaçı Genel Sekreteri Gwen Pang, cenaze törenlerinden elde ettikleri rakamlara göre, fırtınanın yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısının 436'ya yükseldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Filipinli yetkili, 215 kişinin Cagayan de Oro, 144 kişinin ise bu kentin yakınındaki İligan kentinde, kalanlarınsa diğer güney ve merkez vilayetlerinde öldüğünü ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun dün gece uyurken ölüme yakalandıkları açıklandı.

Felaketin vurduğu bölgelerde on binlerce insanın evlerini terketmek zorunda kaldığı bildirilirken, yüzlerce kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.


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