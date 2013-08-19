Filipinler'de feribot faciası: 170 kişi kayıp

Filipinlerde bir feribotun yük gemisiyle çarpışması sonucu en az 31 kişi öldü, 170'ten 200'den fazla kişi de kayboldu.

Yetkililere göre, MV Thomas Aquinas adlı gemi Cuma yerel saatle 21.00 sıralarında 752 yolcu ve 118 kişilik mürettebatıyla Cebu limanına yanaşırken, kıyıya iki kilometre uzaklıkta seyreden kargo gemisiyle çarpıştı.



Yolcu gemisinin su alıp yan yatmaya başlaması üzerine yüzlerce kişi okyanusa atladı.



Mürettebat yolculara can yeleği dağıttı.



Görgü tanıklarına göre kaza sırasında yolcuların çoğu uyuyordu. Diğer yolcular da karanlıkta yolu bulmakta zorlandı.

Feribot, 30 dakika içinde battı

Feribotun çarpışmadan sonra yarım saat içinde battığı belirtiliyor.



Çevredeki ticari gemilerin de katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında 600'den fazla yolcu sudan çıkarıldı.



Dalgıçların enkazdaki cesetleri bulmaya çalıştığı belirtiliyor.



BBC Doğu Asya muhabiri Jonathan Head, 11 tonluk MV Thomas Aquinas'ın 40 yıllık bir gemi olduğunu ve 2Go adlı bir Çin şirketi tarafından işletildiğini aktardı.



Benzer gemiler Filipinler'de yaygın olarak kullanılıyor.



Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.



Tropik hava, gemilerin bakımsız olması ve emniyet kurallarının uygulanmasındaki sorunlar nedeniyle Filipinler takım adalarında sık sık bu tür kazalar meydana geliyor.



Dünyanın barış zamanlarındaki en büyük gemi kazası Aralık 1987'de yine Filipinler'de meydana gelmiş, Dona Paz adlı geminin bir tankerle çarpışması sonucu 4 binden fazla kişi ölmüştü.



Şimdiki kazada çarpışan yük gemisinin, bu kazada tankeri işleten şirkete ait olduğu belirtiliyor.

BBCTürkçe