-Filipinler'de düşen uçakta 13 kişi öldü MANİLA (A.A) - 10.12.2011 - Filipinler'in başkenti Manila yakınındaki bir okula bir hafif uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Paranaque kenti Belediye Başkanı Florencio Bernabe, itfaiyecilerin, uçakta, pilotun ve yardımcısının yanan cesetlerini bulduklarını ve toplam ölü sayısının 1 bebek ve 1 çocuk olmak üzere 13'e yükseldiğini söyledi. Yetkililer, uçağın havada dönerek F. Serrano ilkokulunun üzerine düştükten sonra hemen ateş aldığını ve ateşin çevredeki gecekondulara sıçradığını belirtti. İtfaiyecilerin, dar sokaklar nedeniyle kaza yerine ulaşmada zorluk çektiklerini ve ateşi 3 saatte kontrol altına alabildiklerini belirten yetkili, kazada yaralanan 5'i ağır 10 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti. Daha önce 6 veya 8 koltuklu olduğu tahmin edilen hafif uçağın Mindoro adasına gitmek üzere Manila havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra acil durum mesajı gönderdiği ve uçağın havaalanına geri dönmeyi başaramadan düştüğü belirtilmişti.