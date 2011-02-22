-FİLİPİNLER'DE DEPREM MANILA (A.A) - 22.02.2011 - Filipinler'in başkenti Manila'da, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ciddi hasara yol açmayan depremin merkez üssünün, Manila'nın güneybatısına 66 kilometre uzaklıkta, yerin 137 kilometre altında olduğu belirtildi. Sismolog Danny Tacadino, AFP'ye yaptığı açıklamada, depremin Manila'da 4 şiddetinde hisseldiğini, Filipin Simoloji ve Volkanoloji Enstitüsü Phivolcs binasının da sallandığını söyledi.